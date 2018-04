Aston Villa, Terry non pensa al ritiro: "Ho ancora fame, voglio la Premier"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore dell'Aston Villa John Terry, intervistato da talkSPORT, ha confessato di non pensare ancora al ritiro, nonostante i suoi 37 anni suonati: "Ho ancora fame per giocare a calcio. Adesso però voglio solo finire questa stagione. Ci manca un'ultima spinta per raggiungere la promozione in Premier, speriamo che possa prendere una decisione felice a fine anno". I Villains si trovano al momento al quarto posto della seconda divisione inglese.