© foto di Pierpaolo Matrone

Il nuovo stadio dell'Atalanta debutta oggi nella sfida interna con il Lecce. A sei mesi esatti dall'inizio dei lavori per completare la Curva Nord, la formazione di Gian Piero Gasperini torna a casa sua e lo fa in un impianto che adesso regala un gran bel colpo d'occhio. In prima pagina il Corriere di Bergamo ne parla e titola: "Stadio, Nord all'esordio. Verde e piani per il futuro".