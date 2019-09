© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Shakhtar Donetsk continua a stravincere nel campionato ucraino. La formazione di Luis Castro - euroavversaria dell'Atalanta in Champions - si è imposta con il Vorskla per 4-0, con gol di Bondar, Konoplyanka, Alan Patrick e Moraes. Nove vittorie consecutive in nove giornate.