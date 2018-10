Atalanta, oggi contro il Parma con una patch celebrativa

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattinata. Juve-Pogba, contatti con Raiola. E lo United non si opporrà all'addio - Guarda il TMW News, CLICCA QUI! Ennesimo ribaltone: Consiglio di stato accoglie...

Real Madrid, PSG pronto all'offerta per Toni Kroos

Arsenal, Ramsey: "Non ho ancora capito il no al rinnovo del club"

PSG, due chance per Neymar: torna al Barça o va al Real

BBA o quattro centrocampisti: i dilemmi Real per il Clasico

Eintracht in volo, Hutter: "Orgogliosi delle cinque vittorie di fila"

Liga, pareggio in extremis del Valladolid con l'Espanyol: finisce 1-1

Tottenham, il nuovo stadio non sarà pronto prima del 2019

Reims, terza maglia in onore del Real e della finale di Champions del 1959

PSG, futuro lontano da Parigi per Neymar: o torna al Barça o va al Real

Girona-Barça a Miami, Infantino si oppone: "Si deve giocare in Spagna"

"Not confident". Mourinho ha paura di perdere De Gea. I titoli inglesi

Questo pomeriggio l'Atalanta scenderà in campo contro il Parma con una patch celebrativa, apposta nella manica sinistra della divisa, a ricordare i 111 anni di stora del club orobico, nato il 17 ottobre 1907.

