Athletic, addio Ziganda: "Avevo forza per continuare, ma capisco il club"

© foto di Alterphotos/Image Sport

Kuko Ziganda non sarà più l'allenatore dell'Athletic la prossima stagione. Proprio il tecnico basco ha parlato della decisione del club in conferenza stampa: "E' un momento duro, triste, per tutto ciò che significava per me a livello personale. Io avrei avuto ancora la forza per continuare, ma capisco la decisione del club. Ricominciare così ad agosto sarebbe stato un rischio che il club ha preferito evitare. Ringrazio comunque il club per il meraviglioso saluto che mi ha regalato, ci vuole classe per fare certe cose".