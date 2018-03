Athletic, Arrizabalaga e quel no al Real sognando il Mondiale

© foto di NewsPix/Image Sport

Kepa Arrizabalaga ha rifiutato il Real Madrid per andare al Mondiale. A rivelarlo sarebbe stato lo stesso portiere dell'Athletic Club, intervistato da Cadena SER: "Ho deciso di rinnovare per tanti anni con l'Athletic, ma non è stata una scelta facile. Mi sono chiamato fuori dalle voci di mercato e ho preferito restare vicino alla famiglia e agli amici. Per andare ai Mondiali so che devo fare bene prima di tutto col mio club, che è l'Athletic". Kepa ha recentemente rinnovato coi biancorossi fino al 2025.