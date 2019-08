Athletic Bilbao-Barcellona, le formazioni ufficiali: Rakitic dalla panchina

© foto di J.M.Colomo

Primo impegno ufficiale per il Barcellona, i catalani fanno il loro esordio in Liga in casa dell'Athletic Club. Sono state diramate le formazioni ufficiali, Ivan Rakitic partirà dalla panchina. In mediana De Jong, Griezmann e Dembele andranno a supporto di Suarez. Assente Lionel Messi per un problema muscolare, ecco gli schieramenti del Friday Night di Liga:

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simon; Capa, Yeray, Nunez, Yuri; Unai Lopez, Dani Garcia; De Marcos, Raul Garcia, Muniain; Williams.

Allenatore: Gaizka Garitano

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Roberto, De Jong, Alena; Dembélé, Suarez, Griezmann.

A disposizione: I. Rakitic, Sergio, Rafinha, Umtiti, Junior, Iñaki Peña i C. Pérez

Allenatore: Ernesto Valverde