© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

No al ritorno dei vari Fernando Llorente (34), Javi Martínez (30) e Ander Herrera (29). Per l'Athletic Bilbao della prossima stagione sono stati associati i nomi dei tre calciatori che hanno approcciato col grande calcio grazie alla maglietta biancorossa, ma il club basco ha allontanato queste piste di mercato. Aitor Elizegi, presidente del Bilbao, attraverso Radio Euskadi ha infatti smentito i possibili ritorni in questione: l'attaccante ex Juventus ora al Tottenham, ma anche il centrocampista del Bayern Monaco e quello del Manchester United non rappresentano obiettivi dei baschi.