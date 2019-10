Athletic Bilbao, Garitano: "Secondo gol decisivo, loro hanno creato poco"

© foto di Alterphotos/Image Sport

Gaizka Garitano, tecnico dell'Athletic Bilbao, è intervenuto ai microfoni di Marca per analizzare la sconfitta contro l'Atletico Madrid:

"Siamo stati in partita fino al secondo gol. Hanno creato poco per segnare due reti, la seconda è stata decisiva e da quel momento non siamo riusciti più a fare bene. Cinque partite senza vittoria? Vogliamo vincere ogni domenica. Siamo stati bravi sullo 0-0, ma quando hai quelle occasioni non puoi non segnare. Gran partita di Oblak".