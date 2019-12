© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Soddisfazione per il tecnico dell’Athletic Bilbao, Gaizka Garitano: “Usciamo dal Bernabeu imbattuti e con la porta inviolata: non è impresa da tutti. Nel primo tempo abbiamo sofferto molto, nella ripresa meno. E’ vero, siamo stati fortunati, ma anche noi abbiamo creato le nostre occasioni. Siamo contenti di tornare con un punto, ma per il futuro dobbiamo migliorare ancora nei nostri risultati in trasferta. Oggi abbiamo fatto bene, alcune cose però non mi sono piaciute e le dovremo correggere”.