Athletic Bilbao, il tributo ad Aritz Aduriz dopo il gol contro il Barcellona

Abbracci e canti per il simbolo dell'Athletic Bilbao Aritz Aduriz. autore del gol decisivo nell'esordio in Liga contro il Barcellona. Il quasi 39enne ha steso i blaugrana con un gran gol in rovesciata: nello spogliatoio non sono mancati gli abbracci e i cori da parte dei compagni di squadra, che hanno accolto in maniera calorosa un emozionato Aduriz.