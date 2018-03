Athletic Bilbao, Ziganda: "Non sono felice della prestazione"

© foto di Alterphotos/Image Sport

José Angel Ziganda, tecnico dell'Athletic Bilbao, ha commentato così la sconfitta per 2-0 in casa del Barcellona: "Non sono felice della prestazione della squadra. Abbiamo provato a pressare alto i blaugrana, ma se non arrivi con i tempi giusti fai il loro gioco ed allo stesso tempo diventano imprendibili. Adesso c'è la pausa, saremo bravi a resettare tutto e recuperare le energie. Sostegno della società? Siamo uniti, lottiamo per la stessa cosa".