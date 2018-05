Athletic Bilbao, Ziganda: "Oggi superiori al Betis, contento per Muniain"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

José Angel Ziganda, tecnico dell'Athletic Bilbao, ha commentato così la vittoria per 2-0 contro il Betis: "Sono soddisfatto della prova della mia squadra, abbiamo rischiato poco e costruito tanto. Siamo stati superiori e scomodi per il Betis, sono contento per il ritorno al gol di Muniain. Adesso, nelle ultime due partite, vogliamo dare il massimo".