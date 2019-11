Aitor Fernandez (28) aveva deluso tutte le aspettative dell'Athletic Club, a causa degli infortuni che ne stavano condizionando la carriera. Al Levante, però, il portiere è rinato e il suo futuro potrebbe tornare ad incrociarsi con il San Mames. A Bilbao, infatti, stanno pensando di riprendersi il proprio vecchio estremo difensore, visto che quelli attuali non stanno convincendo. Aitor Fernandez, di par suo, vedrebbe di buon occhio il ritorno e ha un accordo con il Levante per liberarsi per 1,5 milioni in caso di mancato adeguamento di contratto.