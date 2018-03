Athletic Club, c'è anche l'idea Luis Enrique per il dopo-Ziganda

© foto di J.M.Colomo

L'Athletic Club pensa già alla prossima stagione. Se Ziganda sembra lontano dalla riconferma, per El Correo Vasco tra i sostituti c'è anche la possibilità Luis Enrique. L'ex Roma e Barcellona è in trattativa col Chelsea, ma il club basco è pronto inserirsi in caso di mancato accordo.