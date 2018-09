Athletic Club, Muniain: "Possibili novità sul rinnovo in breve tempo"

© foto di Alterphotos/Image Sport

Il talento dell'Athletic Bilbao Iker Muniain ha parlato del suo futuro nel club basco e della trattativa per il rinnovo: "Al momento non c'è nessuna novità, ma potrebbe esserci entro poco tempo. Aspettiamo e vediamo cosa succede. Le trattative vanno avanti ma devono essere favorevoli per entrambe le parti. Le intenzioni mie e del club possono pure essere le stesse, ma le riunioni esistono proprio per decidere il tutto".