Athletic, contatti con Berizzo. Ma c'è distanza fra le parti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Contatti in corso fra Eduardo Berizzo, ex tecnico del Siviglia prima dell'arrivo di Montella, e l'Athletic Bilbao. Il club basco ha deciso di chiudere il rapporto con Ziganda al termine della stagione e proprio per questo motivo i dirigenti si stanno già muovendo in tal senso. L'argentino è il preferito ma al momento c'è distanza fra le parti: Berizzo chiede un annuale a 2,5 milioni mentre l'Athletic offre un biennale a 1,5 a stagione.