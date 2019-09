© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Inaki Williams ha ammesso di essere stato in trattativa col Manchester United, prima di decidere di rinnovare con l'Athletic. L'attaccante, 25 anni, ha dichiarato a Cadena SER: "Sono stato in contatto col Manchester United anche se non posso dire con chi". Un mese fa la decisione di prolungare col club basco fino al 2028. La sua clausola rescissoria è di 135 milioni.