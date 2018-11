Athletic, Inaki Williams: "Sconfitta immeritata, avevamo i tre punti in mano"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Iñaki Williams parlando ai microfoni di beIN Sports ha ammesso la sua delusione per la sconfitta subita dall'Athletic contro l'Atlético Madrid nonostante la sua doppietta: "Penso che sia stato un risultato ingiusto, non meritavano nemmeno un pareggio perché abbiamo giocato una grande partita. Con questo lavoro e questo sforzo devono arrivare i punti. Ovviamente abbiamo fatto una prestazione quasi perfetta, abbiamo fatto molte cose alcune bene, meritavamo molto di più. Fa male perché avevamo i tre punti nelle nostre mani e abbiamo lasciato tutto. Il calcio è stato ingiusto per noi. Abbiamo fatto una grande partita e ci è sfuggita con degli stupidi errori".