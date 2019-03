Athletic, Kodro punge l'Atl. Madrid: "Non ha mai tirato in porta"

Grande vittoria conquistata dall'Athletic Bilbao che ha battuto 2-0 l'Atletico Madrid. Dopo la gara Kodro, autore del secondo gol ha detto: "Sono molto felice di aver contribuito alla vittoria, di poter entrare in questa squadra. L'importante è che abbiamo vinto, dobbiamo essere felici. Siamo stati intensi, non hanno mai tirato in porta. Penso che dobbiamo sempre cercare la vittoria, lo dice la storia del club".