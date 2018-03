Athletic, Williams: "Più forte grazie alle critiche. Domani mi sblocco"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante dell'Athletic Club Iñaki Williams ha presentato in conferenza stampa il ritorno degli ottavi di finale di Europa League col Marsiglia (1-3 in Francia): "Personalmente mi sento tranquillo. Le critiche mi rendono più forte. Se ti criticano, d'altronde, è perché la gente sa che sei capace di realizzare tanti gol. Le occasioni ci sono sempre, magari mi sblocco proprio domani. Domani presseremo il Marsiglia fin dal primo minuto, proprio come sappiamo fare noi. Questo è l'Athletic. Sarà difficile, ma speriamo di potercela fare. Dovremo dare tutti il 200%". Lo riportano i canali ufficiali dei baschi.