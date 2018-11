Atl. Madrid-Barcellona, le formazioni ufficiali: torna D.Costa, Vidal titolare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alle 20.45 al Wanda Metropolitano l'Atletico Madrid ospiterà il Barcellona per il big match di Liga. Nessuna sorpresa per Simeone che punta su Lucas Hernandez in difesa e ritrova Diego Costa in attacco con Griezmann. Valverde invece schiera una formazione con una sorpresa: c'è Vidal dal primo minuto, torna Messi in attacco con Luis Suarez.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Arias, Savic, Lucas Hernández, Filipe Luis; Koke, Rodrigo, Saúl, Lemar; Griezmann, Diego Costa

BARCELLONA (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Arthur, Busquets, Sergi Roberto; Arturo Vidal; Messi, Luis Suárez