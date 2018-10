Atl. Madrid, Correa: "Contento del gol e di aver aiutato la squadra"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vittoria importante conquistata dall'Atletico Madrid che con un gol di Correa ha battuto di misura il Betis Siviglia. L'autore del gol da tre punti, dopo la gara ha detto: "Sapevamo che avremmo affrontato una grande squadra. Siamo felici perché siamo riusciti a conquistare i tre punti a casa. Il gol? Felice di aver segnato di nuovo e l'obiettivo è servito per aggiungere tre punti alla classifica. Cerco sempre di essere pronto per quando la squadra ha bisogno di me. Stiamo migliorando e questo è quello che abbiamo fatto, lavorando sodo e ora stiamo vedendo i risultati".