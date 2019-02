© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel derby contro il Rayo Vallecano, l'Atletico Madrid ha potuto riabbracciare Diego Costa tornato in campo dopo più di due mesi. L'attaccante ispanico-brasiliano non giocava dal 2 dicembre scorso a causa di un problema al piede, poi operato ed è entrato al 60' al posto di Vitolo, ricevendo tra l'altro la standing ovation dei tifosi del Rayo che ancora non dimenticano quei sei mesi che trascorse nel club nel 2012 nel quale segnò 10 gol in 16 partite. Un recupero importante per Simeone che ha potuto dare minuti importanti a Costa in vista della sfida contro la Juventus in programma mercoledì al Wanda Metropolitano.