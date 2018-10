Atl. Madrid, Filipe Luis: "PSG? Andiamo avanti, mi hanno già ucciso"

© foto di Federico Gaetano

Dopo il pareggio arrivato contro il Villarreal, il difensore dell'Atletico Madrid Filipe Luis autore del gol nell'1-1 ha parlato del mercato estivo che lo aveva visto vicino al PSG: "L'estate è ormai passata, io mi sono già pronunciato e mi hanno ucciso per questo, per essere stato oneste e per aver detto quello che penso, d'ora in poi dirò quello che volete sentire. Sul pareggio? E 'stata una partita in cui dopo il gol non abbiamo limitato i contropiedi, abbiamo perso un sacco di palloni e ci è mancata la tranquillità con la palla, così loro ne hanno approfittato".