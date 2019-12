© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro l'Osasuna, il difensore dell'Atletico Madrid José Maria Gimenez ha detto: "Ero preoccupato per vedere come avrebbe risposto la gamba dopo l'infortunio, ma ha risposto molto bene. Da tempo volevo tornare a giocare e ora sono qui per farlo. La squadra è stata molto brava e sono felice per la vittoria. L'infortunio che ho avuto è stato complesso ed è stato meglio non rischiare e ascoltare i professionisti. La squadra sta facendo difficoltà? Ci sono nuovi giocatori, è un grande cambiamento, ma ciò non cambia i nostri obiettivi. Cerchiamo di trasmettere ai nuovi il sacrificio e il team ora vuole crescere".