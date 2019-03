© foto di Acero

José María Giménez, difensore dell'Atletico, ha evidenziato la buona partita giocata in casa dell'Alaves nelle dichiarazioni a beIN Sports: "Venivamo da due partite molto negative ma siamo riusciti a rinfrescare la testa e lavorare bene in queste due settimane di pausa. Abbiamo preparato bene la partita,l' Alavés sta vivendo una stagione fantastica. L'intero team ha lavorato per essere solido, il che è molto importante. Questa vittoria ci lascia molto felici. Sapevamo che dovevamo iniziare forte. La squadra insisterà finché la matematica non dirà altro".