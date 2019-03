Atl. Madrid, Godin: "Dobbiamo rialzarci e lottare per il secondo posto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il ko subito in casa dell'Athletic Blbao, il difensore dell'Atletico Madrid Diego Godin ai microfoni di beIN Sports ha detto: "Abbiamo provato a vincere come al solito e non ci siamo riusciti. Hanno trovato i gol su due azioni ed è finita così. E' l'ora di rialzarsi? Sempre, non c'è altro modo. Sono parole, ma siamo fatti per continuare a lavorare, dobbiamo guardare avanti e continuare a combattere per il secondo posto. La Liga è lontana in termini di punti, ma dobbiamo vincere i match che arriveranno".