Atl. Madrid, Godin: "In campo nonostante l'infortunio. Che gioia la vittoria"

Dopo la vittoria in rimonta conquistata contro l'Athletic Bilbao, il difensore dell'Atletico Madrid Diego Godin ha spiegato di essere rimasto in campo nonostante un infortunio: "Abbiamo combattuto fino alla fine, abbiamo combattuto e abbiamo trovato il premio. Nell'obiettivo di Williams mi sono rotto, non potevo continuare a giocare la gara, stavo per uscire ma non c'erano più cambi e sono rimasto in campo, il Cholo mi ha detto di stare davanti. È importante continuare a lottare, è sempre bello vincere, sapevamo che sarebbe stata una partita complicata, abbiamo reso felici le persone e questo ci dà fiducia".