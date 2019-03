© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Atlético Madrid ha effettuato la sua ultima sessione di allenamento questa mattina, prima della partenza per Torino. I giocatori che erano titolari contro il Leganés si sono allenati solo in palestra. Con loro c'era anche Juanfran, che non era in campo sabato. Ha lavorato a parte invece Godin, toccando la palla, ma solo per precauzione. Il difensore ha subito un colpo in allenamento venerdì ed è in dubbio per la Juventus.