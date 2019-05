Atl.Madrid, Griezmann comunica l'addio: sarà versata la clausola

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antoine Griezmann (28) lascerà l'Atletico Madrid. L'edizione online del quotidiano As scrive come l'attaccante abbia comunicato nelle scorse ore al club colchonero che pagherà la clausola rescissoria di 120 milioni di euro, non svelando però quale sarà il suo prossimo club.

Situazione 'alla Neymar' - Una situazione già verificata in passato con Neymar, quando il brasiliano versò la cifra della clausola nelle casse del Barcellona per poi legarsi successivamente al Paris Saint-Germain. Che ci sia proprio il club della Capitale francese nel futuro dell'attaccante campione del mondo con i transalpini?

Ipotesi Barcellona - Potrebbe esserci, però, la squadra catalana nel futuro di Griezmann in quanto i blaugrana lo seguono da tempo. Nell'estate del 2018 sembrava tutto fatto, ma la punta decise poi di restare un'altra stagione all'Atletico per provare a vincere la Champions League nella finale del prossimo 1° giugno al Wanda Metropolitano. Missione fallita, ora Griezmann è pronto a cambiare 'camiseta'.