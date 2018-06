Atl. Madrid, Griezmann e il futuro: l'annuncio prima del debutto al Mondiale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In Spagna erano certi che Antoine Griezmann dopo l'amichevole contro gli Stati Uniti avrebbe fatto l'annuncio sul suo futuro. Così non è stato ma l'attaccante dell'Atletico Madrid ha spiegato ai microfoni di Telefoot che molto probabilmente parlerà prima del debutto al Mondiale della Francia previsto per sabato.