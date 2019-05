Atl. Madrid, Griezmann il cerchio si stringe: le possibili destinazioni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antoine Griezmann ha annunciato la sua decisione di lasciare l'Atletico Madrid questa estate ma non ancora quale sarà la sua prossima squadra. Secondo quanto riporta AS non è così scontato che finirà al Barcellona, soprattutto dopo che lo spogliatoio pare si sia opposto al suo arrivo. Pertanto oltre alla destinazione blaugrana secondo il quotidiano spagnolo potrebbero anche accoglierlo altre squadre.

POSSIBILI DESTINAZIONI - Una delle squadre che farebbe carte false per acquistarlo è senza dubbio il PSG, il quale però deve stare molto attento al Fair Play Finanziario e senza una cessione importante difficilmente potrebbe chiudere un'operazione da 120 milioni di euro. In caso però di un addio di Neymar, sempre più voluto dal Real Madrid, allora gli scenari sarebbero diversi. Un'altra squadra che potrebbe puntare su Griezmann è il Bayern Monaco, pronto a rinnovare la rosa dopo gli addii di Robben e Ribery con la certezza che al momento non è competitiva in Champions League. Anche il Manchester United è molto interessato al giocatore ma la mancata qualificazione in Champions League ha chiuso ogni discorso ancora prima di iniziarlo, mentre l'altra squadra di Manchester, il City osserva da lontano ma prima di ogni mossa deve risolvere i suoi problemi con l'UEFA. Inoltre AS inserisce tra le pretendenti anche la Juventus che con la possibile cessione di Dybala, potrebbe avere i soldi necessari per un altro acquisto importante e sarebbe certamente una destinazione gradita al giocatore.