Atl. Madrid, Griezmann: "Non giochiamo bene? Contano solo punti e titoli"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo la sfida contro il Rayo Vallecano, molti si sono concentrati sulla prestazione dell'Atletico Madrid che per alcuni non avrebbe espresso un buon gioco. Tuttavia Griezmann proprio a questa domanda ha risposto a tono: "Alla gente non è piaciuto il gioco? Noi siamo l'Atletico, qui non c'è un bel gioco, solo i punti valgono. Che si fidino", ha detto il francese che poi sul sogno di vincere il Pallone d'Oro ha detto: "Il mio sogno è continuare a vincere. Il Pallone d'Oro è deciso da altre persone. Sono felice che grazie ai miei compagni di squadra dalla Francia e al mio club ho vinto dei titoli e sono un candidato per questo premio ma ho sempre messo il gruppo davanti".