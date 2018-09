Atl. Madrid, Griezmann torna sui suoi passi: "Sergio Ramos un esempio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo averlo pizzicato a lungo sui social, Antoine Griezmann ha parlato molto bene di Sergio Ramos al termine del derby di Madrid: "E' come un mio amico che ha bisogno di un po' di gioia nel calcio e poi ci sono cose da prendere sul serio. Ho molto rispetto per Sergio, si è guadagnato tutto ciò che ha. E' un esempio per me e per tutti i giovani difensori. E' il miglior centrale del mondo e bisogna avere rispetto di tutti i colleghi della Liga e della Champions League. E' solo che a volte mi piace mordere le persone come un cane".