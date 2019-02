© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata in Champions League contro la Juventus, l'Atletico Madrid ospiterà il Villarreal al Wanda Metropolitano e per questa sfida Diego Simeone dovrà fare ancora a meno di Lucas Hernandez squalificato. Il giocatore infatti non rientra tra i convocati stilati dal Cholo:

Oblak, Adán, Godín, Filipe Luís, Arias, Savic, Juanfran, Giménez, Thomas, Koke, Saúl, Lemar, Rodrigo, Vitolo, Griezmann, Kalinic, Diego Costa, Morata e Correa.