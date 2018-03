Atl. Madrid, infortunio per Filipe Luis: stagione finita e addio Mondiale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brutte notizie per Filipe Luis (32), esterno mancino dell'Atletico Madrid che ieri è stato sostituito al 62' della sfida di Europa League contro la Lokomotiv Mosca. I colchoneros, attraverso il proprio sito ufficiale, hanno comunicato che l'ex Chelsea ha riportato la frattura del perone della gamba sinistra. Per il brasiliano, costretto a uscire dal campo in barella e s'è sottoposto agli esami strumentali questa mattina a Madrid, la stagione è già conclusa. Addio, dunque, anche al Mondiale per il nazionale verdeoro.