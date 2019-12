© foto di Dimitri Conti

Intervistato da A Bola, il giovane talento dell'Atletico Madrid Joao Felix è tornato così sul suo trasferimento dal Benfica durante la scorsa estate: "Dopo aver firmato ho pensato: 'Cavolo, sono costato 126 milioni di euro!' Il prezzo in ogni caso non mi pesa, mi concentro solamente sul campo. Sto lavorando per avere più benzina in corpo. Appena il pallone si deciderà a entrare, poi i gol arriveranno uno dopo l'altro. Ne sono convinto, tutti i miei sacrifici saranno utili".