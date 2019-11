© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo l'1-1 arrivato sul campo del Granada, il giocatore dell'Atletico Madrid Koke ha detto: “Abbiamo buttato due punti. La squadra ha fatto tutto dal primo all'ultimo per vincere la vittoria. Nell'unica giocata in cui non siamo stati attenti hanno segnati. Penso che non c'è nulla da rimproverare alla squadra, dopo due settimane di fila a preparare questa gara è un peccato. Cinque partite consecutive senza vincere in trasferta? Abbiamo creato occasioni, non dobbiamo rimproverare la squadra, dobbiamo pensare alle prossime due gare (contro Juventus e Barcellona, ndr) che sono molto importanti".