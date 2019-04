© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la sconfitta subito al Camp Nou, Koke, parlando a Movistar Partidazo, ha contestato la decisione di Gil Manzano di espellere Diego Costa: "Il Barca praticamente è campione di Spagna, stavamo bene fino all'espulsione. Qualcosa accade sempre in questo campo. In 11 partite abbiamo subito 7 espulsi e non sono tutte giuste. Poi vedremo il replay di Diego Costa, dobbiamo vedere bene. Contro una squadra che gioca a calcio così bene, è normale che tutto costi molto. Abbiamo avuto qualche opportunità ma loro con la loro qualità fanno la differenza. Dobbiamo concentrarci sul rimanere il più alto possibile in classifica".