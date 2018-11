Atl. Madrid, Koke: "Pareggio che sa di poco, li avevamo bloccati"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' un pareggio dal sapore agrodolce, quello conquistato contro il Barcellona per il giocatore dell'Atletico Madrid Koke: "In un'azione sfortunata abbiamo subito gol, il pareggio sa di poco per noi perché ormai non era rimasto molto tempo. Non hanno avuto molte occasioni loro. Se li concedi spazio sanno farti male, dunque abbiamo cercato di ridurli. Se mi sono divertito? Ogni volta che gioco a calcio mi diverto, in un modo o nell'altro".