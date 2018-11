Atl. Madrid, Koke potrebbe esserci contro il Dortmund: Simeone spera

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo aver saltato la sfida contro il Leganes, Koke potrebbe tornare a disposizione dell'Atletico Madrid per la sfida contro il Borussia Dortmund in Champions League. Il giocatore spagnolo questa mattina non ha forzato in allenamento ma è tornato a lavorare con il pallone e poi ha lavorato in palestra. Godin e Diego Costa invece hanno lavorato solo a parte ma tutti e tre sono in dubbio per la Champions.