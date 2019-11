© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Abbiamo meritato di vincere la partita", così il capitano dell'Atletico Madrid Koke ha esordito dopo l'1-1 di Siviglia. "Un goal annullato, un rigore fallito... Dobbiamo continuare a lavorare come nella ripresa. Questa è la linea da seguire. Vogliamo delle vittorie perché il campionato è strano. Le grandi non riescono a vincere le partite. Dobbiamo fare un passo ulteriore per vincere le gare. Ci stiamo adattando al gioco della squadra, dato che abbiamo molti volti nuovi. Sicuramente se giochiamo come nel secondo tempo i risultati arriveranno".