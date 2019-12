Atl. Madrid, Koke: "Siamo tutti con Simeone, ma se non segni non vinci"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jorge Resurrección "Koke", intervistato da Movistar TV dopo il pareggio del suo Atletico Madrid col Villarreal (0-0), ha commentato così il momento negativo dei colchoneros: "La squadra ci prova, ma in zona gol ci mancano precisione e fortuna. Abbiamo qualche problema, è vero. Diamo tutto in campo, ma serve migliorare sotto porta. Siamo tutti col mister, l'Atletico sta lavorando bene, ma se non segni non vinci". L'Atletico Madrid ha collezionato due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro partite tra Liga e Champions, segnando solamente un gol.