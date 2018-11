Atl. Madrid, l'ex stadio Calderon sarà demolito: serviranno 34 mesi

© foto di Pedro Rodriguez/Bernabéu Digital

L'Atletico Madrid ha ormai cambiato casa da oltre un anno, lasciando il Vicente Calderón per spostarsi al Wanda Metropolitano. Adesso l'ex stadio dei colchoneros sarà abbattuto, secondo quanto deciso dal Comune di Madrid. Il piano approvato dall'amministrazione durerà 34 mesi, tempo utile per smantellare totalmente l'impianto e per trasformare l'area in una zona urbanizzata con abitazioni e uffici sulle rive del fiume Manzanarre.