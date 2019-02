L'Atletico Madrid, vittorioso per 2-0 contro la Juventus al Wanda Metropolitano, è già proiettato sulla gara di ritorno. Una sfida complicata nella quale, però, la squadra di Simeone dovrà ribattere colpo su colpo ai bianconeri; tra gli uomini che il tecnico avrà a disposizione ci sarà anche il grande ex, Alvaro Morata, che ai microfoni di Sky, pensa già alla gara dell'Allianz Stadium: "A Torino non sarà facile, ci aspetta una guerra. Volevo salutare i tifosi e dire di non avere pensieri sbagliati. L'esultanza dopo il gol annullato? Ho fatto tanto per la Juventus, ma dovevo esultare qui perché significava tanto per me anche se non lo farò mai più” ha dichiarato