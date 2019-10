Atl.Madrid, Morata non teme nessuno: "Può essere una grande stagione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Atletico Madrid, club inserito nel girone Champions della Juventus, sfiderà intanto in Liga il Valencia. A parlare alla tv dei Colchoneros è Alvaro Morata. "Siamo partiti bene. Abbiamo cambiato tanto in estate, ci serve tempo per conoscerci. Adesso siamo tra le prime, è sempre positivo, può essere una grande stagione se continueremo così-. Col Valencia mi aspetto un grande clima, è una super gara in casa nostra, è una gara chiave dopo la sosta. E' difficile giocare ora ma sono certo che faremo bene. Loro sono tra le migliori in Spagna, giocano in Europa, sarà dura ma anche se sarà dura possiamo far bene".