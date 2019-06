Atl. Madrid, Morata resta: il suo acquisto verrà finanziato da Lucas

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un po' a sorpresa il Chelsea ha informato l'Atletico Madrid che porrà fine al prestito di Alvaro Morata se non deciderà di riscattarlo per 55 milioni. Nonostante un accordo per 18 mesi, i Blues hanno anticipato la scadenza del riscatto dunque ora l'Atletico si trova messo di fronte ad una scelta. Morata non ha alcuna intenzione di tornare al Chelsea, Simeone vuole trattenerlo pertanto l'Atletico, secondo quanto riporta AS, nel caso in cui non venisse confermato il prestito fino alla prossima estate finanzierà il suo riscatto grazie alla cessione di Lucas Hernandez al Bayern Monaco.