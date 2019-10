© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo gol consecutive nelle ultime due gare per Alvaro Morata che è andato a segno anche contro l'Athletic Bilbao dopo la rete realizzata in Champions League contro il Bayer Leverkusen: "Siamo molto felici, abbiamo ottenuto i tre punti e abbiamo lasciato la porta inviolata, possiamo essere soddisfatti. Oblak? È senza dubbio il migliore al mondo. È un orgoglio giocare con lui. Spero che gli venga riconosciuto a breve un premio per lui ora che hanno inventato un Pallone d'Oro per il portiere. E' strabiliante ciò che fa".