© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jan Oblak ha analizzato ai microfoni di Movistar TV il pareggio nel derby di Madrid: “Non abbiamo avuto chiare possibilità, e neanche loro molte, è stata una partita abbastanza equilibrate e il pareggio è meritato per entrambe le squadre. Penso che oggi né noi né loro abbiamo rischiato molto. Nessuno voleva vincere e non c'è una squadra che abbia fatto di più per vincere. Speriamo di migliorare e vincere nelle prossime gare. Avrei voluto che da parte nostra avessimo giocato una partita migliore".